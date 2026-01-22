В Бурятии 92 человек обеспечат «сиротским» жильем

В 2026 году в Бурятии жильем обеспечат 92 сирот (в соответствии с очередностью). Как отметили в Минсоцзащиты региона, по соглашению с Минстроем России на эти цели из консолидированного бюджета направят 369 млн рублей.

Приём заявлений на предоставление сертификатов на жилые помещения будет осуществляться с 15 февраля по 15 марта.

«Лицам из числа детей-сирот необходимо заранее подготовить пакет документов для подачи их на портале Госуслуги», - предупредили в министерстве.