В моногороде Бурятии канализационный люк полгода стоял открытым

В Бурятии жители Гусиноозерска пожаловались на подрядчика, который после дорожных работ (укладки асфальта) на улице Геологическая не закрыл канализационный люк. С тех пор прошло уже 6 месяцев, колодец находится возле магазина «Рыжик».

«Как администрация принимала объект? Зимой темно, мимо ходят дети в школу, подъезжают на машинах к магазину. Чтобы избежать несчастного случая, прикрыли колодец блоками, но уже который раз их сносят машинами. Один блок уже упал в люк», - отметили горожане в ТГ-канале «Селенга-инфо.24/7».

В администрации Гусиноозерска информацию подтвердили. Там заявили, что подрядная организация еще не довела свои работы до конца. Накануне работники Управления городского хозяйства закрыли колодец. Но пока ограничились досками и бетонным блоком, обмотанными сигнальной лентой.

«Весной подрядчик закончит свои дорожные работы по ул. Геологическая, в том числе и доработает данный колодец, который будет закрыт железным специальным люком», - заключили специалисты.