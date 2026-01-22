Тысячи жителей Бурятии оказались злостными алиментщиками

2 819 жителей Республики Бурятия попали в реестр злостных неплательщиков алиментов. В него включаются сведения о гражданах, которые имеют задолженность по алиментным обязательствам и скрываются от их уплаты, уточнили в УФПСС республики.

Как отметил главный судебный пристав Бурятии Вячеслав Хертуев, 872 должника были включены в реестр в связи с объявлением их в розыск за неуплату алиментов. Информация о них находится в реестре до полного погашения задолженности по алиментам и будет доступна на сайте ФССП России, а также на портале Госуслуг.

- Для проверки понадобится фамилия, имя и отчество гражданина и дата его рождения. Частичная уплата долга не станет основанием для исключения из реестра, - добавили в службе судебных приставов.

Фото: УФССП по РБ