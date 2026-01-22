Ольхон остался без дороги

По данным, размещённым на портале государственных закупок, на нынешний момент ни одна компания не проявила интереса к участию в аукционе на выполнение работ по реконструкции дороги на острове Ольхон. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру».

Ранее региональные власти Иркутской области объявили конкурс на поиск подрядчика для обновления 29-километрового участка автодороги, соединяющего паромную переправу с поселком Хужир. Общая стоимость проекта составляет 6,8 миллиарда рублей. Работы должны начаться в марте 2026 года, а закончиться в октябре 2028 года. За это время подрядчику предстоит устроить на острове двухполосную дорогу, рассчитанную на максимальную скорость движения в 80 километров в час. Она должна быть асфальтированной. Прогнозируемая интенсивность движения — 1-2,5 тысячи автомобилей в сутки.

Также предусмотрены велосипедная дорожка шириной 2,5 метра, две площадки для отдыха и четыре автобусные остановки, информационное табло.

В марте 2023 года министр транспорта Максим Лобанов заявил, что все 40 километров дорожной инфраструктуры на острове планируется завершить и сдать в эксплуатацию к 2026 году. В июле 2025-го года стоимость всех объектов инфраструктуры — от причала до поселка Харанцы — оценивалась в 8,3 миллиарда рублей.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к министру транспорта России Андрею Никитину с просьбой увеличить федеральное финансирование для реконструкции наиболее крупного участка дороги на Ольхоне, чтобы обеспечить своевременное выполнение запланированных работ.

Как сообщает портал, сегодня Следственный комитет расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное из-за строительства дороги на Ольхоне. Как отмечало ведомство, Дирекция автодорог Иркутской области «поспособствовала тому, чтобы подрядчикам были оплачены работы на сумму более 190 миллионов рублей», хотя к 2023 году капитально отремонтированы всего 600 метров дороги из почти 6 километров.