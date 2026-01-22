В Бурятии повысили стоимость проезда сразу на 300 рублей

В Бурятии «обрадовали» жителей Закаменска. Горожан предупредили о значительном повышении стоимости проезда до Улан-Удэ.

Как сообщает телеграм-канал «Закамна-инфо.24/7», с 1 февраля билет в один конец подорожает сразу на 300 рублей. Теперь пассажирам придется отдавать 1800 рублей.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Закаменском районе с 1 января действуют новые тарифы на внутренние перевозки. Также в целом стало дороже добираться до пригорода Улан-Удэ, до Гусиноозерска, Заиграево, Кяхты и Усть-Баргузина.