Общество 22.01.2026 в 13:27

Сельский инвестор из Бурятии отдал мошенникам 375 тысяч рублей

Основную часть суммы он занял у своего коллеги
Текст: Елена Кокорина
Сельский инвестор из Бурятии отдал мошенникам 375 тысяч рублей

В полиции Бурятии рассказали об очередном случае мошенничества. На этот раз на крючок преступников попался житель Закаменского района. В попытках заработать на инвестировании он потерял 375 тысяч рублей.

Как рассказали в полиции республики, в начале марта 2025 года он уехал на вахту в один из отдалённых регионов Бурятии.
- В июне познакомился в соцсети с мужчиной, представившимся успешным инвестором, который предложил ему заработать на инвестициях и рассказал с чего начать. Под его руководством сельчанин установил на свой смартфон приложение для торгов на бирже, - сообщили в МВД.

По указанию мошенника мужчина сделал несколько денежных переводов на разные номера телефонов. Они оформлялись как покупка валюты, а соответствующие суммы, отображались в долларовом эквиваленте на балансе поддельной торговой платформы. В последующие дни он ежедневно участвовал в «торгах» на этой платформе и инвестировал в драгоценные металлы, перечислив 1 тысячу 700 долларов. Потом потерпевший совершил ещё несколько переводов по указанию мошенника – в общей сложности более 50 тысяч рублей.
- Когда мужчина попытался вывести «заработанные» средства, произошла ошибка и платформа заблокировала его счёт.
Для разблокировки счёта было необходимо открыть новый счёт на имя «доверенного лица» - совершеннолетнего гражданина с безупречной кредитной историей. Поверив он занял у коллеги 300 тысяч рублей и перевел их на расчётный счёт, указанный мошенником. Однако этого оказалось недостаточно и аферист вновь потребовал найти ещё одно доверенное лицо и повторить операцию, - добавили в полиции.
Осознав обман сельчанин обратился в полицию. Попытки найти информацию о торговой платформе в открытых источниках не дали результатов - сайт и компания оказались фиктивными.
Общая сумма ущерба составила 375 тысяч 200 рублей.

Фото: loon.site

мошенники

