Общество 22.01.2026 в 13:39

В Улан-Удэ продлили арест бригадиру, обвиняемому в гибели строителей Нацмузея

Мужчина пробудет в СИЗО до 9 марта
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ продлили арест бригадиру, обвиняемому в гибели строителей Нацмузея
Фото: прокуратура Бурятии

В Улан-Удэ продлили срок заключения под стражу в отношении бригадира ООО «КонсСтрой», по вине которого в сентябре 2025 года погибли четверо гастарбайтеров, строивших Национальный музей.

Мужчина пробудет в СИЗО до 9 марта 2026 года – в Советском райсуде удовлетворили соответствующее ходатайство следователя СК. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

По версии следствия, при выполнении работ по установке опалубки на перекрытиях пятого и технического этажей обрушилась монтажная площадка. В результате рабочие упали с высоты 26 метров, получив телесные повреждения, повлекшие смерть. Эти нарушения правил безопасности при ведении строительных работ допустил бригадир.

Тем временем сам культурный объект обещают сдать в 2026 году.

