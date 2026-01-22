У таксиста в Бурятии угнали машину с автозаправки

В дежурную часть полиции по Иволгинскому району Бурятии поступило заявление от местного жителя, работающего таксистом. Он сообщил об угоне автомобиля прямо на автозаправочной станции.

- Ранним утром он получил заказ через приложение: поездка от кафе в селе Иволгинск до города Улан‑Удэ. В автомобиль сели трое пассажиров. В ходе поездки они изменили конечный пункт назначения на посёлок в Заиграевском районе, но водитель отказался туда ехать и договорился доставить пассажиров только до города. На одной из автозаправочных станций он остановился для заправки, однако при оплате топлива сотрудник АЗС сообщил ему об отсутствии автомобиля у колонки, - рассказали в полиции республики.

Вскоре сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 19‑летний житель Заиграевского района. По словам задержанного, целью угона было добраться до его дома в Заиграевском районе. После прибытия в село злоумышленники бросили автомобиль, его уже передали законному владельцу, а на угонщика завели уголовное дело.

Фото: loon.site