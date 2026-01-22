Общество 22.01.2026 в 14:13

В Бурятии таксистов просят не доставлять к наркодиспансеру алкоголь и сигареты

Это может спровоцировать рецидив у пациентов
Текст: Карина Перова
В Бурятии таксистов просят не доставлять к наркодиспансеру алкоголь и сигареты
Фото: freepik.com

Главный врач Республиканского наркологического диспансера Улан-Удэ просит водителей такси и курьеров не доставлять в медучреждение алкоголь, сигареты и прочие изделия. Это может спровоцировать рецидив у пациентов, находящихся в состоянии ремиссии или активного лечения зависимости. Такое обращение Константин Эрдынеев опубликовал на своих страницах в соцсетях.

«Это лечебное учреждение, где люди борются за свою жизнь, здоровье и будущее – часто с огромным трудом, но с искренним желанием измениться. Доставляя им алкоголь или сигареты, вы, сами того не осознавая, «подливаете масло в огонь» болезни, разрушая месяцы, а иногда и годы усилий пациента и его семьи. Понимаю, что вы выполняете заказ, но прошу вас проявить человечность, ответственность и гражданскую позицию. Откажитесь от таких вызовов», - написал главврач.

Он добавил, что медицинский персонал РНД не допустит передачу подобной продукции. Кроме того, Эрдынеев написал соответствующее письмо в службу поддержки такси. По его словам, скоро этот адрес (ул. Краснофлотская, 44) по курьерской доставке будет в чёрном списке.

 

наркодиспансер таксисты

ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

