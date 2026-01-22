Общество 22.01.2026 в 14:25

Бурятия претендует на победу в конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений»

Всего путешественники сняли 59 фильмов о республике
A- A+
Бурятия претендует на победу в конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений»
Фото: правительство Бурятии

По итогам III сезона конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» на оценку жюри поступило 859 фильмов, что почти в полтора раза больше, чем во втором сезоне. О путешествиях по Республике Бурятия снято и отправлено на оценку жюри 59 видеороликов.

«Дальний Восток и Артика – удивительные территории с уникальной природой. Все больше россиян посещают эти территории: только за 10 месяцев 2025 года туристический поток в регионы ДФО составил около 6,4 млн человек. Для того, чтобы таких туристов становилось больше, мы создали специальный конкурс – «Дальний Восток – Земля приключений». И мы видим, с каждым годом конкурс становится более популярным - больше фильмов о путешествиях поступает на оценку жюри. Отдельное внимание в этом году было уделено специальной номинации «Тропами Победы» – Россия отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне», – сказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Прием заявок на участие в III сезоне конкурса завершился 15 января 2026 года. Больше всего заявок поступило в номинацию «Пешее путешествие» – 492 фильма. В номинации «Водное путешествие» 92 видеоработы, «Зимнее путешествие» — 90, «Арктическое путешествие» – 146 фильмов. Кроме того, 39 фильмов отобрано для специальной номинации «Тропами Победы». Участники конкурса, снявшие фильм для спецноминации «Тропами Победы», могут также претендовать на призы в основных номинациях конкурса «Дальний Восток – Земля приключений».

Теперь к работе приступает жюри, члены которого до конца февраля будут отсматривать короткометражные фильмы участников и определять победителей в основных и специальных номинациях, а также обладателя главного приза конкурса в 3 млн рублей. Фильмы всех участников конкурса независимо от того, получил фильм приз или нет, будут пополнять интерактивную карту путешествий на сайте путешественникдв.рф.

Награждение победителей III сезона Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике «Дальний Восток – Земля приключений» состоится в марте 2026 года.

Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Теги
конкурс фильм

Все новости

Жителям Улан-Удэ предложили новый способ передачи показаний ГВС
22.01.2026 в 18:23
В Улан-Удэ будут судить сутенёра в юбке
22.01.2026 в 17:29
Скорая помощь в Улан-Удэ страдает от нехватки кадров и техники
22.01.2026 в 17:23
В Улан-Удэ подросток попал под колеса авто
22.01.2026 в 17:23
Сотрудники ВСЖД убрали с путей свыше 1 млн кубометров снега с начала зимы
22.01.2026 в 16:57
Улан-удэнец обокрал девушку, заглянув к ней в гости
22.01.2026 в 16:49
В Новосибирске задержали собственника обрушившегося торгового центра
22.01.2026 в 16:46
В студенческом МФЦ в Бурятии проконсультировали свыше 4,5 тыс. человек
22.01.2026 в 16:40
Жители Бурятии портят теплые остановки
22.01.2026 в 16:21
В Бурятии процветает педофилия
22.01.2026 в 16:14
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
Жителям Улан-Удэ предложили новый способ передачи показаний ГВС
В ТГК-14 начали принимать сообщения через Телеграм-канал
22.01.2026 в 18:23
В Улан-Удэ будут судить сутенёра в юбке
Женщина вовлекла в проституцию нескольких несовершеннолетних
22.01.2026 в 17:29
Скорая помощь в Улан-Удэ страдает от нехватки кадров и техники
Средний износ зданий подстанций превышает 70%, а автопарка – 80%
22.01.2026 в 17:23
Сотрудники ВСЖД убрали с путей свыше 1 млн кубометров снега с начала зимы
Больше всего хлопот снег доставил в Бурятии на перевалах Байкальского и Северо-Муйского хребтов
22.01.2026 в 16:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru