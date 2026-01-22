Бурятия претендует на победу в конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений»

По итогам III сезона конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» на оценку жюри поступило 859 фильмов, что почти в полтора раза больше, чем во втором сезоне. О путешествиях по Республике Бурятия снято и отправлено на оценку жюри 59 видеороликов.

«Дальний Восток и Артика – удивительные территории с уникальной природой. Все больше россиян посещают эти территории: только за 10 месяцев 2025 года туристический поток в регионы ДФО составил около 6,4 млн человек. Для того, чтобы таких туристов становилось больше, мы создали специальный конкурс – «Дальний Восток – Земля приключений». И мы видим, с каждым годом конкурс становится более популярным - больше фильмов о путешествиях поступает на оценку жюри. Отдельное внимание в этом году было уделено специальной номинации «Тропами Победы» – Россия отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне», – сказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Прием заявок на участие в III сезоне конкурса завершился 15 января 2026 года. Больше всего заявок поступило в номинацию «Пешее путешествие» – 492 фильма. В номинации «Водное путешествие» 92 видеоработы, «Зимнее путешествие» — 90, «Арктическое путешествие» – 146 фильмов. Кроме того, 39 фильмов отобрано для специальной номинации «Тропами Победы». Участники конкурса, снявшие фильм для спецноминации «Тропами Победы», могут также претендовать на призы в основных номинациях конкурса «Дальний Восток – Земля приключений».

Теперь к работе приступает жюри, члены которого до конца февраля будут отсматривать короткометражные фильмы участников и определять победителей в основных и специальных номинациях, а также обладателя главного приза конкурса в 3 млн рублей. Фильмы всех участников конкурса независимо от того, получил фильм приз или нет, будут пополнять интерактивную карту путешествий на сайте путешественникдв.рф.

Награждение победителей III сезона Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике «Дальний Восток – Земля приключений» состоится в марте 2026 года.

Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и НКО «Фонд развития социальных инициатив».