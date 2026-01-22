Общество 22.01.2026 в 14:56

В Бурятии появятся заслуженные журналисты

В республике предложили учредить новое почетное звание
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии появятся заслуженные журналисты
Фото: правительство Бурятии

В Бурятии появятся заслуженные журналисты республики. Новый вид почетного звания предложил учредить руководитель региона. Соответствующий законопроект уже готовится к рассмотрению в региональном парламенте. Алексей Цыденов выступит с этой инициативой в Народном Хурале на грядущей 16-й сессии, которая состоится 26 февраля.

Накануне, 21 января, глава республики наградил работников СМИ и блогосферы за достигнутые успехи и победу в конкурсе журналистских работ «Вся Бурятия». О новом звании он объявил на торжественном мероприятии.

«Выступлю с новой законодательной инициативой в Народном Хурале. У вас своя работа, у вас свои заслуги, а почетного звания отдельного, утвержденного законом не было. Мы решили эту несправедливость исправить, ввести звание. Я думаю, на февральской сессии это нововведение уже примем. Поэтому представляйте своих заслуженных коллег, будем с удовольствием отмечать по заслугам – по отдельным достижениям и просто за весь жизненный путь, который посвящен служению нашей республике», - обратился Алексей Цыденов к журналистам.

Теги
заслуженный журналист звание СМИ законопроект

Все новости

Жителям Улан-Удэ предложили новый способ передачи показаний ГВС
22.01.2026 в 18:23
В Улан-Удэ будут судить сутенёра в юбке
22.01.2026 в 17:29
Скорая помощь в Улан-Удэ страдает от нехватки кадров и техники
22.01.2026 в 17:23
В Улан-Удэ подросток попал под колеса авто
22.01.2026 в 17:23
Сотрудники ВСЖД убрали с путей свыше 1 млн кубометров снега с начала зимы
22.01.2026 в 16:57
Улан-удэнец обокрал девушку, заглянув к ней в гости
22.01.2026 в 16:49
В Новосибирске задержали собственника обрушившегося торгового центра
22.01.2026 в 16:46
В студенческом МФЦ в Бурятии проконсультировали свыше 4,5 тыс. человек
22.01.2026 в 16:40
Жители Бурятии портят теплые остановки
22.01.2026 в 16:21
В Бурятии процветает педофилия
22.01.2026 в 16:14
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
Жителям Улан-Удэ предложили новый способ передачи показаний ГВС
В ТГК-14 начали принимать сообщения через Телеграм-канал
22.01.2026 в 18:23
В Улан-Удэ будут судить сутенёра в юбке
Женщина вовлекла в проституцию нескольких несовершеннолетних
22.01.2026 в 17:29
Скорая помощь в Улан-Удэ страдает от нехватки кадров и техники
Средний износ зданий подстанций превышает 70%, а автопарка – 80%
22.01.2026 в 17:23
Сотрудники ВСЖД убрали с путей свыше 1 млн кубометров снега с начала зимы
Больше всего хлопот снег доставил в Бурятии на перевалах Байкальского и Северо-Муйского хребтов
22.01.2026 в 16:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru