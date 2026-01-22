В Бурятии появятся заслуженные журналисты республики. Новый вид почетного звания предложил учредить руководитель региона. Соответствующий законопроект уже готовится к рассмотрению в региональном парламенте. Алексей Цыденов выступит с этой инициативой в Народном Хурале на грядущей 16-й сессии, которая состоится 26 февраля.

Накануне, 21 января, глава республики наградил работников СМИ и блогосферы за достигнутые успехи и победу в конкурсе журналистских работ «Вся Бурятия». О новом звании он объявил на торжественном мероприятии.

«Выступлю с новой законодательной инициативой в Народном Хурале. У вас своя работа, у вас свои заслуги, а почетного звания отдельного, утвержденного законом не было. Мы решили эту несправедливость исправить, ввести звание. Я думаю, на февральской сессии это нововведение уже примем. Поэтому представляйте своих заслуженных коллег, будем с удовольствием отмечать по заслугам – по отдельным достижениям и просто за весь жизненный путь, который посвящен служению нашей республике», - обратился Алексей Цыденов к журналистам.