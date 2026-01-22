Общество 22.01.2026 в 15:10

За любовь к кофе улан-удэнец может «присесть» на два года

Молодой мужчина украл из магазина 8 пачек дорогого напитка
Текст: Елена Кокорина
25-летний улан-удэнец накануне вынес из городского магазина восемь упаковок кофе, но не рассчитался ни за одну из них. Сумма ущерба, который понесла торговая точка в 112 квартале составила 6600 рублей. Пострадавшая сторона обратилась в полицию.

- По записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, удалось установить, что злоумышленник подошёл к кассе самообслуживания, пробил кофе, сложил его в пакет, но оплату не произвёл. Вместо этого он взял лежавший рядом чек, имитируя оплату, и покинул магазин. Личность его была установлена и уже вскоре 25-летний улан-удэнец был задержан, - рассказали в полиции.

Как выяснилось, украденный кофе он продал случайным прохожим, а все вырученные деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь парню может грозить до двух лет лишения свободы.

Фото: Номер один

кража

