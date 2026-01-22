За хулиганство с поджогом волос суд оштрафовал улан-удэнку на 500 тысяч

Сегодня, 22 января, Советский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении 45-летней горожанки, приговорив ее к штрафу в 500 тысяч рублей. Такую сумму она должна будет выплатить за свою шокирующую выходку, произошедшую в ноябре 2025 года.

- Находясь в одном из баров Улан-Удэ, из хулиганских побуждений, она с помощью зажигалки подожгла волосы ранее незнакомой девушке, причинив ей физическую боль и моральные страдания, - сообщили в суде.

Женщину признали виновной в грубом нарушении общественного порядка, выражающим явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Несмотря на полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей и отсутствие у последней претензий к подсудимой, а также добровольное возмещение морального вреда, суд приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

