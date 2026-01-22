В Улан-Удэ матери семерых детей удалили почти метр кишки

В Улан-Удэ хирурги БСМП спасли мать семерых детей с некрозом тонкой кишки. 37-летняя женщина поступила в больницу в крайне опасном состоянии – она жаловалась на сильную боль в животе и рвоту с примесью крови.

Врачи диагностировали мезентериальный тромбоз (инфаркт кишечника). Из-за закупорки сосуда тромбом прекращается кровоснабжение участка кишечника. Ткани, лишенные кислорода, начинают отмирать – развивается некроз.

Пациентку своевременно прооперировали, удалив почти метр пораженного органа, при этом сохранив все функции ЖКТ. Сейчас женщину уже выписали под амбулаторное наблюдение. Впереди у неё сложный этап восстановления.

«К сожалению, такая болезнь часто маскируется под другие, менее опасные проблемы с ЖКТ. Боль может быть непостоянной, а симптомы неспецифичными, затрудняя раннее выявление. Именно поэтому так важно не игнорировать тревожные сигналы организма: внезапную сильную боль в животе, появление крови в рвоте или стуле, резкую слабость», - рассказали в медучреждении.