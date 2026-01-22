Общество 22.01.2026 в 16:09

Долгожителю из Бурятии помогли добиться присвоения звания ветерана

В трудовой стаж включили работу пенсионера во время Великой Отечественной войны
Текст: Карина Перова
Долгожителю из Бурятии помогли добиться присвоения звания ветерана
Фото: Управление Генпрокуратуры России по ДФО

В Бурятии 95-летнему жителю Прибайкальского района Прокопию Жарникову помогли добиться присвоения звания ветерана Великой Отечественной войны – труженика тыла.

Он был старшим в многодетной семье, успел окончить только три класса школы. Отец ушел на фронт, а мальчик стал работать пастухом. Спустя годы в силу возраста мужчина не смог подтвердить факт трудовой деятельности в годы Великой Отечественной войны. Поэтому его сын обратился за помощью в районную прокуратуру.

Общий трудовой стаж Прокопия Петровича составляет более 40 лет, он был награжден медалями Президиума Верховного Совета СССР «Ветеран труда» и ЦК КПРФ «Дети войны».

В прокуратуре установили, что 13-летний подросток вместе со взрослыми работал в колхозе «Красная Заря» Кяхтинского района Больше-Кударинского сельского совета. Однако период с 1943 по 1945 годы не включили в общий стаж, поскольку в соответствии с постановлением СНК и ЦК ВКП (б) № 1802 от 1941 г. трудоустройству подлежали лица, достигшие 14-летнего возраста.

«Прокурор района обратился в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно – работы пенсионера в колхозе в указанный период и признании за ним права на присвоение звания ветерана Великой Отечественной войны – труженика тыла, с выдачей удостоверения. Суд согласился с позицией прокурора, решение суда исполнено», - отметили в надзорном ведомстве.

После присвоения звания ветеран получил единовременную выплату в размере 55 тыс. рублей.

