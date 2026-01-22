Жители Бурятии портят теплые остановки

В Бурятии на улице Ленина в Гусиноозерске в начале декабря минувшего года установили два тёплых остановочных павильона. Однако жители моногорода сообщают, что не все граждане ведут себя в павильоне культурно.

Телеграм-канал «Вес Гусиноозерск» сообщает, что «несовершеннолетние дети сидят в павильонах до тех пор, пока их не попросят выйти работники городского хозяйства. Входную дверь и порожек погнули во время таких посиделок».

Также люди жалуются, что в павильоне распивают спиртные напитки, курят, сорят семечками, на стенах оставляют следы от обуви и плевки.

Городские власти призывают жителей бережно относиться к имуществу.

Теплые остановки открываются в 7.00 утра и закрываются в 20.00 вечера. Правила доступные, понятные: соблюдать чистоту и порядок, не ломать, не пинать, не рисовать на стенах, дверях, на полу острыми предметами и фломастерами, не кидать шелуху от семечек на пол и прочее. Ежедневно проводится уборка остановок.

В павильоне установлена лавочка и кондиционер для обогрева. Размещено расписание маршрутных автобусов.

Для безопасности горожан и профилактики вандализма остановки оборудованы скрытым видеонаблюдением.

Администрация Селенгинского района сообщила, что «уборку в павильонах производят каждое утро. Полы чистые, двери в рабочем состоянии, тепло. Скамейки чистые. Поступала жалоба на присутствующие запахи. Да, в одном павильоне чувствуется запах (сигарет, нечистой одежды), но это человеческий фактор. Работники Управления городского хозяйства при уборке павильонов также проветривают их».

Фото: ТГ-канал «Весь Гусиноозерск»