В студенческом МФЦ в Бурятии проконсультировали свыше 4,5 тыс. человек

В Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова уже два года успешно функционирует единственный в республике вузовский многофункциональный центр «Студенческий офис». За это время его услугами по принципу «единого окна» воспользовались более 4,5 тыс. студентов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

МФЦ работает в гибридном формате – через электронный портал университета и оффлайн-офис в главном корпусе БГУ (улица Смолина, 24а). В учреждении стараются сделать административные процессы максимально доступными и удобными для учащихся.

С момента открытия специалисты «Студенческого офиса» выдали свыше 10 тысяч справок, обработали более 2 тыс. заявлений на материальную помощь, оформили около 100 скидок на обучение и перевели более 100 студентов с договорной формы обучения на бюджет.

В БГУ обучаются 249 студентов, состоящих в браке, и воспитываются 576 детей. В центре уделяют особое внимание поддержке таких семей: предоставляют комплексную социально-правовую помощь в оформлении выплат, льгот, субсидий и жилищных программ.

«Для нас важно, чтобы решение создать семью в студенческие годы не воспринималось как препятствие для самореализации Мы создаём среду, в которой молодые люди ощущают поддержку и могут строить личные и профессиональные планы синхронно», - сказала директор МФЦ «Студенческий офис» Татьяна Немчинова.