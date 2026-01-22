Улан-удэнец обокрал девушку, заглянув к ней в гости

В дежурную часть Советского района обратилась 26-летняя местная жительница с заявлением о краже денег из квартиры. Перед новогодними праздниками к ней на огонек заглянул приятель, после ухода которого она не досчиталась 6 тысяч рублей.

Как рассказала девушка уже в полиции, парень пришел к ней со своей подругой.

- Во время совместного застолья между женщинами возникла ссора, в ходе которой на пол выпали деньги, ранее снятые потерпевшей в банкомате. Воспользовавшись тем, что девушки вышли из комнаты, мужчина забрал себе лежащие на полу 6 тысяч рублей и ушел, - рассказали в полиции республики.

30-летнего местного жителя, ранее судимого за грабёж, вскоре задержали, а похищенные деньги вернули хозяйке. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а его фигуранту, похоже, маячит новый срок.

Фото: Номер один