Сотрудники ВСЖД убрали с путей свыше 1 млн кубометров снега с начала зимы
Больше всего хлопот снег доставил в Бурятии на перевалах Байкальского и Северо-Муйского хребтов
Текст: Иван Иванов
С начала зимнего сезона с железнодорожных путей Восточно-Сибирской магистрали было убрано 1,3 млн кубометров снега, очищено 33,5 тыс километров пути, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
В уборке снега на ВСЖД задействованы 70 единиц специальной техники — это снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины. К ним на помощь ежесуточно привлекаются около 800 железнодорожников.
Спецтехника больше всего была востребована на станции Дабан (перевал Байкальского хребта) и на участке Ангаракан – Осыпной (перевал Северо-Муйского хребта) в Бурятии.
Своевременная уборка снега на железнодорожном транспорте является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов зимой.
Информация о прогнозах и фактическом состоянии погодных условий готовится собственной гидрометеорологической службой ОАО «РЖД». Все данные о погоде разделены на уровни сложности, по которым закреплен определенный набор мероприятий. Сотрудники следят за изменениями погоды, и в случае ее ухудшения, готовы привлекать дополнительные силы и средства.
