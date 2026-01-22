Сотрудники ВСЖД убрали с путей свыше 1 млн кубометров снега с начала зимы

С начала зимнего сезона с железнодорожных путей Восточно-Сибирской магистрали было убрано 1,3 млн кубометров снега, очищено 33,5 тыс километров пути, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В уборке снега на ВСЖД задействованы 70 единиц специальной техники — это снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины. К ним на помощь ежесуточно привлекаются около 800 железнодорожников.Спецтехника больше всего была востребована на станции Дабан (перевал Байкальского хребта) и на участке Ангаракан – Осыпной (перевал Северо-Муйского хребта) в Бурятии.Своевременная уборка снега на железнодорожном транспорте является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов зимой.Информация о прогнозах и фактическом состоянии погодных условий готовится собственной гидрометеорологической службой ОАО «РЖД». Все данные о погоде разделены на уровни сложности, по которым закреплен определенный набор мероприятий. Сотрудники следят за изменениями погоды, и в случае ее ухудшения, готовы привлекать дополнительные силы и средства.