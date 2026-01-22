Скорая помощь в Улан-Удэ страдает от нехватки кадров и техники

Сегодня депутаты Комитета по социальной политике Хурала Бурятии провели выездное заседание на Станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ. В ходе общения с медиками выяснилось, насколько сложная ситуация сложилась в учреждении.Как сообщили в пресс-службе Хурала, несмотря на круглосуточную работу 26-28 бригад и выполнение более 137 тысяч вызовов в год, служба сталкивается с острым дефицитом и текучкой кадров. Укомплектованность врачами составляет – 28%, фельдшерами – около 60%. Специалисты не выдерживают нагрузку и не успевают накопить опыт работы в экстренных ситуациях, поэтому, как отметил заместитель председателя комитета Вячеслав Дондоков, сам некогда работавший в детской реанимационной бригаде, найти врачей скорой помощи с многолетним стажем сегодня очень сложно. Хотя от правильно и своевременно поставленного диагноза зависят порой жизнь пациента, как и дальнейшее его лечение.Особую озабоченность парламентариев вызвало состояние материально-технической базы. Средний износ зданий подстанций превышает 70%, а автопарка – 80%. Одна из подстанций работает в арендуемых помещениях. Более половины санитарных автомобилей эксплуатируются свыше 5 лет.Износ транспорта после круглосуточной и круглогодичной работы таков, что восстановлению автомашины после такого пробега практически не подлежат. Так как по нормативу станции необходимо иметь 45 единиц специализированной техники, сейчас требуется найти финансирование на покупку 15 карет скорой помощи. Это является задачей региональных властей.Отдельным вопросом стала транспортная доступность скорой помощи в активно растущих микрорайонах Левобережья Улан-Удэ. Среднее время ожидания скорой при нормативе 20 минут сегодня достигает 45 минут. Для решения проблемы ранее планировалось строительство выносного поста в данном районе. Депутаты обсудили необходимость ускорения разработки проектной документации и выделения финансирования на возведение модульного медицинского пункта.Ключевой проблемой, влияющей на оперативность, остается высокая доля неэкстренных вызовов. Это связано с обращениями граждан в вечернее время, выходные и праздники, когда поликлиники не работают. Депутаты подчеркнули необходимость дальнейшего развития первичного звена и отделений неотложной помощи в поликлиниках, а также усиления разъяснительной работы с населением о правилах вызова скорой.Для решения кадровой проблемы сейчас реализуются программы наставничества и целевого обучения, ведется активная работа по привлечению выпускников. Однако, как было отмечено на заседании, для кардинального улучшения ситуации необходимы системные меры поддержки на республиканском и федеральном уровнях. В их числе включение специальности «врач скорой помощи» в перечень дефицитных, помощь в решении жилищных вопросов, расширение мер социальной поддержки, а также открытие ординатуры по данному профилю в медицинском институте БГУ.По итогам заседания Комитет по социальной политике подготовит рекомендации для правительства РБ и минздрава. Они будут касаться укрепления материально-технической базы, принятия комплексного плана по привлечению и закреплению медицинских кадров, ускорения строительства выносного поста в микрорайоне Левобережья и содействия в организации подготовки врачебных кадров для скорой помощи на базе республиканского вуза.