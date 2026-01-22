Общество 22.01.2026 в 17:29

В Улан-Удэ будут судить сутенёра в юбке

Женщина вовлекла в проституцию нескольких несовершеннолетних
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ завершено производство по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в организации занятия проституцией и привлечение к этой работе с десяток девушек, в числе которых оказалось несколько несовершеннолетних.

Следствием установлено, что в ноябре 2024 года обвиняемая создала и возглавила преступную группу, в которой кроме девушек, оказывающих интимные услуги, были водители, диспетчер и охранники.

- В её задачи входило обеспечивать бесперебойный приём заказов, после получения которых водители на своих личных автомобилях доставляли девушек, оказывающих услуги интимного характера, к клиентам по указанным адресам. Чтобы привлечь клиентов, сообщники активно использовали интернет, где размещали рекламу о предоставлении сексуальных услуг, - рассказали в МВД республики.

Участники группы вовлекли в интимный бизнес 10 горожанок, в том числе трое несовершеннолетних. Девушек, согласившихся работать в интим-салоне, привлекали обещаниями достойного заработка. При этом участники группы тщательно соблюдали меры конспирации. 

В Следственном комитете республики добавили, что у многих потерпевших имелись кредиты, проблемы с жильем и другие тяжелые обстоятельства, которые вынудили их согласиться оказывать интимные услуги за деньги. Некоторым обвиняемая арендовала квартиру. Также она установила строгую дисциплину среди девушек, стала требовать от них ежесуточного труда, преимущественно в ночное время, регулярно унижала и оскорбляла их.

- Преступная деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска МВД Бурятии в июле прошлого года в одной из саун в Советском районе Улан-Удэ. В ходе обыска помещений полицейскими были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и иные вещественные доказательства. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении лидера преступной группы направлено в суд, - добавили в полиции.

Фото: сгенерировано GigaChat

Теги
проституция

ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

