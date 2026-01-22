Общество 22.01.2026 в 18:23
Жителям Улан-Удэ предложили новый способ передачи показаний ГВС
В ТГК-14 начали принимать сообщения через Телеграм-канал
Текст: Карина Перова
В ТГК-14 жителям столицы Бурятии предложили новый способ передачи показаний приборов учета горячего водоснабжения.
Потребители могут отправить данные в специальный Telegram-канал «ЧТЭС | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ».
Как это работает?
1. Перейдите в канал (https://t.me/teplosbytRB);
2. Нажмите кнопку «Присоединиться»;
3. Отправьте сообщение в канал, указав свой лицевой счет или адрес и показания прибора учета;
4. После этого показания будут внесены в базу данных.
