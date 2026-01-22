Жителям Улан-Удэ предложили новый способ передачи показаний ГВС

В ТГК-14 жителям столицы Бурятии предложили новый способ передачи показаний приборов учета горячего водоснабжения.

Потребители могут отправить данные в специальный Telegram-канал «ЧТЭС | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ».

Как это работает?

1. Перейдите в канал (https://t.me/teplosbytRB);

2. Нажмите кнопку «Присоединиться»;

3. Отправьте сообщение в канал, указав свой лицевой счет или адрес и показания прибора учета;

4. После этого показания будут внесены в базу данных.