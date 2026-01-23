В Улан-Удэ без тепла остались почти 50 домов

Накануне вечером в Улан-Удэ 47 домов остались без тепла. В мэрии заявили, что время отключения потребителей составило не более одного часа.

Блага цивилизации не было в районе бульвара Карла Маркса и на улице Бабушкина. Специалисты ТГК-14 проводили планово-восстановительные мероприятия на одном из участков тепломагистрали, приостановив работу сетевого насоса.

«Повреждение локализовано. Были задействованы две бригады ремонтного персонала и три единицы техники. Ситуация на контроле Комитета городского хозяйства», - прокомментировали в администрации города.