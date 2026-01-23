Электроснабжение в Бурятии будет под контролем штабной опергруппы

В Бурятии в рамках республиканского штаба по электроснабжению создана оперативная группа. Группа под руководством зампредседателя Правительства Бурятии Евгения Коркина ежедневно контролирует ситуации, связанные с отключением электроэнергии.

- Из-за сильных морозов возникают точечные нарушения по электроснабжению, поэтому берем на особый контроль такие ситуации, - подчеркнул Коркин.

В случае аварийных ситуаций энергетики в кратчайшие сроки восстанавливают электроснабжение во всех районах республики. Работы по устранению дефектов в электросетях проводятся всеми задействованными бригадами.

- В круглосуточной готовности находятся 132 бригады, в составе которых 734 специалиста и 284 единицы техники. Подготовлены 17 передвижных резервных источников электроснабжения. В случае возникновения технологических нарушений энергетики «Бурятэнерго» восстанавливают электроснабжение в кратчайшие сроки. Электрооборудование поэтапно вводится в работу, - сообщили в минтрансе республики.

Социально-значимые объекты запитаны от резервных источников электроснабжения. Котельные и канализационно-насосные станции работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

В состав опергруппы входят представители республиканского минтранса, ПАО «Россети Сибирь» и органы МСУ.

Фото: loon.site