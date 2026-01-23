Главная елка Улан-Удэ едва не осталась без сияния

В Улан-Удэ из-за аномально низких температур замерзли групповые контроллеры гирлянд на главной ёлке города. Специалисты МБУ «Горсвет» оперативно выехали на ремонт, несмотря на лютый холод.

«Просто выйти на улицу в такую погоду – уже поступок, а им нужно работать. Трудиться руками, когда металл обжигает пальцы, а отвёртка выскальзывает из замерзших рук. Но в аварийной ситуации устранять неисправности нужно без промедления», - прокомментировали на предприятии.

Пока держатся сильные морозы, гирлянды на ёлке сияют круглосуточно, без отключения. В «Горсвете» пояснили: это временное, но необходимое решение, чтобы не допустить дальнейших технических сбоев.