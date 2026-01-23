Общество 23.01.2026 в 09:36
Жительница Бурятии разрушила брак одним сообщением в Телеграме
За это с нее взыскали смешную компенсацию
Текст: Андрей Константинов
Гусиноозерский городской суд рассмотрел заявление местного жителя, требовавшего защитить его честь и достоинство. Свой иск гражданин адресовал женщине, которая распространила о нем порочащие сведения в одной из групп в Телеграме.
Как следует из материалов дела, в мае 2025 года ответчица написала в общем чате на 1300 человек, что мужчина 4 года изменял жене с ее подругой. Сообщение увидела его супруга, после чего грянул грандиозный скандал.
«Жена не пустила меня домой, я был вынужден ночевать в гараже. Из-за данного инцидента наш брак рушится. Я не знал подругу ответчицы и не состоял с ней в отношениях», - написал мужчина в своем иске.
На суде истец подтвердил свою позицию.
«Я несколько суток не был дома, мне было неудобно перед родственниками и друзьями, перед каждым приходилось оправдываться в том, в чем я не виноват. Моя супруга подала на развод, я был вынужден ходить в суд, от чего испытал сильный стресс, мое здоровье ухудшилось, и я был вынужден обращался к врачам», - рассказал мужчина.
Свои моральные страдания истец оценил в 1,5 млн рублей. Также он потребовал взыскать с ответчицы 2684 рубля материального ущерба и судебные издержки в размере 69990 рублей. Кроме того, мужчина просил суд обязать ответчицу опровергнуть размещенные в группе сведения и публично извиниться.
Рассмотрев материалы дела, суд постановил иск удовлетворить частично. Ответчицу обязали выплатить мужчине… 10 тысяч рублей.
«Определяя размер компенсации морального вреда, суд учел противоправное поведение ответчика, степень нравственных страданий истца, связанных с переживаниями, волнениями, психоэмоциональным стрессом после размещения не соответствующего действительности сообщения. Также учтены требования разумности и справедливости. Сопоставляя объем причиненных ответчиком нравственных переживаний с требуемой компенсацией, суд пришел к выводу, что заявленный истцом размер морального ущерба является несоразмерным причиненному вреду», - прокомментировали решение в пресс-службе Гусиноозерского городского суда.
Помимо взыскания компенсации, суд обязал женщину опровергнуть размещенные в группе сведения. На это ей дали срок в месяц. Также с ответчицы взыскали судебные расходы в размере 69840 рублей.
Решение еще не вступило в законную силу.
