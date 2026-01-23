Жительница Бурятии разрушила брак одним сообщением в Телеграме

Гусиноозерский городской суд рассмотрел заявление местного жителя, требовавшего защитить его честь и достоинство. Свой иск гражданин адресовал женщине, которая распространила о нем порочащие сведения в одной из групп в Телеграме.Как следует из материалов дела, в мае 2025 года ответчица написала в общем чате на 1300 человек, что мужчина 4 года изменял жене с ее подругой. Сообщение увидела его супруга, после чего грянул грандиозный скандал.«Жена не пустила меня домой, я был вынужден ночевать в гараже. Из-за данного инцидента наш брак рушится. Я не знал подругу ответчицы и не состоял с ней в отношениях», - написал мужчина в своем иске.На суде истец подтвердил свою позицию.«Я несколько суток не был дома, мне было неудобно перед родственниками и друзьями, перед каждым приходилось оправдываться в том, в чем я не виноват. Моя супруга подала на развод, я был вынужден ходить в суд, от чего испытал сильный стресс, мое здоровье ухудшилось, и я был вынужден обращался к врачам», - рассказал мужчина.Свои моральные страдания истец оценил в 1,5 млн рублей. Также он потребовал взыскать с ответчицы 2684 рубля материального ущерба и судебные издержки в размере 69990 рублей. Кроме того, мужчина просил суд обязать ответчицу опровергнуть размещенные в группе сведения и публично извиниться.Рассмотрев материалы дела, суд постановил иск удовлетворить частично. Ответчицу обязали выплатить мужчине… 10 тысяч рублей.«Определяя размер компенсации морального вреда, суд учел противоправное поведение ответчика, степень нравственных страданий истца, связанных с переживаниями, волнениями, психоэмоциональным стрессом после размещения не соответствующего действительности сообщения. Также учтены требования разумности и справедливости. Сопоставляя объем причиненных ответчиком нравственных переживаний с требуемой компенсацией, суд пришел к выводу, что заявленный истцом размер морального ущерба является несоразмерным причиненному вреду», - прокомментировали решение в пресс-службе Гусиноозерского городского суда.Помимо взыскания компенсации, суд обязал женщину опровергнуть размещенные в группе сведения. На это ей дали срок в месяц. Также с ответчицы взыскали судебные расходы в размере 69840 рублей.Решение еще не вступило в законную силу.