Общество 23.01.2026 в 09:46

Улан-удэнка лишилась 2 млн из-за сайта по подбору персонала

Мошенники прикинулись работодателем, пообещав хорошую зарплату
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнка лишилась 2 млн из-за сайта по подбору персонала

За минувшие сутки жители Бурятии перевели мошенникам более 2,5 миллионов рублей, и с 2 млн 100 тысяч рублей из них, рассталась улан-удэнка.

В мае 2025 года женщина нашла на одном из сайтов по подбору персонала вакансию, предлагающую легкий заработок за несколько часов. После перехода по ссылке и заполнения анкеты с личными данными, ей позвонил «куратор» компании.

Мошенник сообщил, что работа заключается в оставлении хороших отзывов на популярных маркетплейсах, а доход может составлять до 100 тысяч рублей. Для дальнейшего взаимодействия женщину подключили к видеоконференции, и используя демонстрацию экрана, получили доступ к ее банковским приложениям.

Для подтверждения расчетного счета женщины и выплаты ей заработка мошенники убедили ее отправить 11 тысяч рублей, а после сказали, что перевод был отправлен за границу и она, якобы, нарушила закон, совершив транзакцию в пользу «иноагента».

- В целях «урегулирования ситуации» ей предложили помощь «юриста», который под видом возврата средств и «разблокировки» ситуации внушил ей необходимость сделать несколько переводов между своими счетами. На протяжении нескольких месяцев мошенники убеждали женщину оформить два крупных кредита - в том числе под залог недвижимости, - а также привлечь к переводам близких людей. Всего за время общения с преступниками было похищено более 2 миллионов 100 тысяч рублей, - сообщили в полиции республики.

В МВД подчеркнули, что для удержания доверия пострадавшей, мошенники использовали психологическое давление, страх уголовной ответственности и обещания скорого возврата средств.

Фото: loon.site

мошенники

