На НТВ покажут «Поедем, поедим!» про Кяхту

В эту субботу, 24 января в 14:00, на телеканале НТВ покажут большой выпуск программы «Поедем, поедим!» (16+) про Кяхту и Монголию. Напомним, ведущий кулинарного шоу Федерико Арнальди побывал в Бурятии в октябре 2025 года.

Гость отведал буузы, чай с молоком и пельменями, а также мясо с камнями. Приготовил фаршированную щуку и цуйван. «Я думал, что знал все о лапше. Оказывается, еще можно было научиться чему-то новому», - признался путешественник.

В Кяхте итальянец посетил краеведческий музей имени академика В.А. Обручева и местный ресторан.

«Сложно поверить, глядя на эту провинциальную тишину, что когда-то здесь кипела жизнь, звенели серебром и заключались миллионные сделки. Но стоит зайти в местный музей или взглянуть на старинные купеческие дома – и ты слышишь этот гул, чувствуешь запах чая и денег… История здесь буквально витает в воздухе», - сказал Федерико, гуляя по приграничному городу.