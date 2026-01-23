От мороза в Бурятии сосны сменили зеленый цвет на бордовый

Лесные насаждения Бурятии приспособлены к сибирской зиме и суровым морозам – и лиственные, и хвойные породы отлично переносят холод. Взрослые деревья лишь приостанавливают свой рост, но вот маленькие сосны меняют окрас –их иголки становятся бордово-фиолетовыми. До трёхлетнего возраста «малыши» таким образом, адаптируются к низким температурам, а почка засыпает.

- Трансформация говорит о хорошей приживаемости сеянцев. После того, как мы высаживаем посадочный материал, молодняк сосны привыкает к погодным условиям. Особенность по смене цвета хвои у взрослого дерева отсутствует. Подросший лес никак не меняется с наступлением зимы, - рассказала замначальника отдела воспроизводства лесов РАЛХ Наталья Шапаренко.

Новые деревья в республике выращивают в 17 питомниках. К весенним посадкам 2025 года выращено уже более 20 млн сеянцев сосны обыкновенной, добавили в агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ. Сеянцы Забайкальской авиабазы охраны лесов