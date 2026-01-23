Электросети в селах Бурятии не выдержали сильных морозов

Прокуратура Бичурского района Бурятии провела проверку по обращениям жителей сел Бичура и Елань. Они пожаловались на состояние электросетевого хозяйства.

- Инфраструктура электроснабжающей организации имела недопустимую степень износа и отклонений от установленных нормативов, которые влияли на стабильную подачу электроэнергии потребителям данных населенных пунктов, - сообщили в прокуратуре республики.

После проверки на трансформаторной подстанции в селе Елань были установлены высоковольтные предохранители, проведено её техобслуживание и обработаны антикоррозийным покрытием деревянные опоры. В с. Бичура выправлены девять опор и отрегулированы провода передачи электроэнергии в семи пролетах опор.

Фото: прокуратура РБ