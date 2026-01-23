Общество 23.01.2026 в 11:38

Электросети в селах Бурятии не выдержали сильных морозов

Степень износа их сильно подкосила
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Электросети в селах Бурятии не выдержали сильных морозов

Прокуратура Бичурского района Бурятии провела проверку по обращениям жителей сел Бичура и Елань. Они пожаловались на состояние электросетевого хозяйства.

- Инфраструктура электроснабжающей организации имела недопустимую степень износа и отклонений от установленных нормативов, которые влияли на стабильную подачу электроэнергии потребителям данных населенных пунктов, - сообщили в прокуратуре республики.

После проверки на трансформаторной подстанции в селе Елань были установлены высоковольтные предохранители, проведено её техобслуживание и обработаны антикоррозийным покрытием деревянные опоры. В с. Бичура выправлены девять опор и отрегулированы провода передачи электроэнергии в семи пролетах опор.

Фото: прокуратура РБ

Теги
проверка

Все новости

В Бурятии в кювет съехала маршрутка с девятью пассажирами
23.01.2026 в 12:37
В Улан-Удэ у строителей нацмузея нашли много нарушений
23.01.2026 в 12:22
Монголия одна из первых вошла в Совет мира Дональда Трампа
23.01.2026 в 12:11
В Улан-Удэ девушка пострадала на пожаре
23.01.2026 в 12:01
В Бурятии новый спортзал пошел трещинами
23.01.2026 в 11:58
В Улан-Удэ ищут 16-летнего подростка
23.01.2026 в 11:56
Электросети в селах Бурятии не выдержали сильных морозов
23.01.2026 в 11:38
Самбисты Бурятии стали призерами первенства России в Кстово
23.01.2026 в 11:23
От мороза в Бурятии сосны сменили зеленый цвет на бордовый
23.01.2026 в 10:33
Житель Бурятии едва не замерз насмерть в лесу возле колонии
23.01.2026 в 10:19
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Улан-Удэ у строителей нацмузея нашли много нарушений
Они стали причиной гибели рабочих
23.01.2026 в 12:22
В Бурятии новый спортзал пошел трещинами
На возвращение объекта к жизни требуется 21 млн - половина от его изначальной цены
23.01.2026 в 11:58
В Улан-Удэ ищут 16-летнего подростка
Он ушел из дома ранним морозным утром
23.01.2026 в 11:56
От мороза в Бурятии сосны сменили зеленый цвет на бордовый
Так молодняк адаптируется к низким температурам
23.01.2026 в 10:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru