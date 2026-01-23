В Улан-Удэ ищут 16-летнего подростка

В Улан-Удэ полицией разыскивается 16-летний Бато Онетов. Сегодня утром, 23 января, он ушел из дома в Октябрьском районе и до настоящего времени не вернулся.

Приметы подростка: азиатской внешности, рост 165-170 см, волосы черные, глаза темно карие.

Был одет в куртку черного цвета, балаклаву, джинсы черного цвета и камуфляжные зимние кроссовки.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просят сообщить по телефонам: 8 (3012)43-02-02, 8 (3012)29-24-20, 8 (3012)23-53-22, 8 (3012)23-36-45 или 102.

Фото: полиция РБ