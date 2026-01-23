Общество 23.01.2026 в 12:22
В Улан-Удэ у строителей нацмузея нашли много нарушений
Они стали причиной гибели рабочих
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в сфере охраны труда при строительстве Национального музея. Напомним, в сентябре 2025 года на объекте случилась трагедия. Там обрушились строительные леса, в результате трое рабочих, не закрепленные страховочными ремнями, упали с высоты 26 метров и погибли на месте. Еще один позже скончался в больнице.
«Установлено, что сотрудники допускались к работам без обязательных медицинских осмотров. Отсутствовал надлежащий учет и контроль за выдачей средств индивидуальной защиты, не все работники были ими обеспечены. Обучение технике безопасности при проведении работ на высоте проведено дистанционно, что недопустимо», - перечислили выявленные нарушения в надзорном ведомстве, подчеркнув, что именно игнорирование работодателем требований закона стало причиной несчастного случая.
За нарушение требований охраны труда строительную компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Как уточнили в прокуратуре, сейчас данные нарушения устранены.
Как уже сообщал «Номер один», по факту несчастного случая было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц или более лиц). Его фигурантом стал бригадир ООО «КонсСтрой». Недавно мужчине продлили срок содержания под стражей.
