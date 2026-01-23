За медленную газификацию Читы осудили новосибирца

Центральный районный суд Читы вынес приговор 48-летнему жителю Новосибирска по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает Zab.ru. Мужчина признан виновным в хищении 49 миллионов рублей из бюджета национального проекта «Экология».С 2022 года в Чите реализуется проект газификации частных домов для перехода с угольного на газовое отопление. В мае 2023 года министерство ЖКХ Забайкалья выделило 700 миллионов рублей субсидии коммерческой организации, привлекшей подрядчика для работы. Гендиректор конкурирующей московской фирмы создал ОПГ, вовлек знакомых и руководителя подрядчика, включая новосибирца. В июне-августе 2023 года группа заключила фиктивные договоры на разработку ПО, аренду транспорта и беспроцентные займы пяти физлицам, похитив 49 миллионов рублей.Суд поддержал позицию прокуратуры: подсудимый получил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Исковые требования удовлетворены, приговор не вступил в силу.Изначально власти планировали завершить газификацию Читы к 2024 году, проложив около 500 км газопроводов и подключив 13 тысяч домов. Но сроки неоднократно смещались — сначала на 2025-й, затем на 2027 год — причина — проблемы с концессионером ООО «ВАНК», которая не смогла выполнить обязательства. Глава ВАНК Станислав Неверов, был задержан в мае 2024-го по подозрению в мошенничестве, а через год суд приговорил его к 3,5 годам колонии за хищение свыше 870 млн рублей по госконтрактам. Также по делу о газификации Читы проходят трое субподрядчиков из Новосибирска и краевой столицы — их обвиняют в хищении почти 50 млн рублей.Фото: loon.site