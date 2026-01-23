Улан-удэнец незаконно превратил свой гараж в автомойку

Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ подал в суд на местного жителя. Муниципальное учреждение попросило признать самовольной постройкой здание автомойки (в документах обозначенное как гараж) и обязать ответчика его снести или привести в соответствии с установленными требованиями.

Мужчина является собственником земельного участка. По закону на нем можно возводить объекты питания, гаражи, автостоянки. Однако специалисты в ходе государственного строительного надзора выяснили, что он превратил гараж в автомойку самообслуживания. Это значит, что земля используется не по целевому назначению.

Однако Октябрьский районный суд встал на сторону ответчика, отказав в удовлетворении исковых требований истца. Там посчитали, что гараж не является самовольно возведенным.

Профильный комитет администрации обжаловал это решение в Верховном суде Бурятии. А здесь с выводами суда первой инстанции не согласились. Мол, в спорном гараже ответчика действительно моют автомобили.

«Судебная коллегия пришла к выводу об удовлетворении требований истца о признании здания автомойки самовольной, приведении здания в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка», - заключили в суде апелляционной инстанции.