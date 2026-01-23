В Улан-Удэ участились кражи в магазинах парфюмерии

В Улан-Удэ сотрудники полиции раскрыли две кражи парфюмерии, совершенные в магазинах города. В обоих случаях злоумышленниками оказались ранее судимые местные жители.

- Заявление о краже, выявленной при инвентаризации, поступило от директора парфюмерного магазина. Вскоре сотрудники ППС задержали 19-летнего жителя Улан-Удэ. В магазине молодой человек долго выбирал парфюм, тестировал ароматы и даже консультировался с продавцом, однако определившись с выбором, извлек флакон из упаковки, спрятал его в рукав и покинул торговый зал, - рассказали в полиции.

К еще одной краже оказался причастен 30-летний мужчина.

- Не привлекая внимания, он отклеил антикражный магнит с упаковки духов и вынес его из магазина. На улице он заметил патруль полиции и, пытаясь избавиться от улик, выбросил флакон в ближайшую мусорную урну, - добавили в МВД.

Напомним, что накануне полиции попался 15-летний школьник, который украл туалетную воду стоимостью 17 тысяч. Похищенные духи он сразу перепродал случайным прохожим.

