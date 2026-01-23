Общество 23.01.2026 в 16:06

В Улан-Удэ участились кражи в магазинах парфюмерии

В роли любителей духов выступают в основном мужчины
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ участились кражи в магазинах парфюмерии

В Улан-Удэ сотрудники полиции раскрыли две кражи парфюмерии, совершенные в магазинах города. В обоих случаях злоумышленниками оказались ранее судимые местные жители.

- Заявление о краже, выявленной при инвентаризации, поступило от директора парфюмерного магазина. Вскоре сотрудники ППС задержали 19-летнего жителя Улан-Удэ. В магазине молодой человек долго выбирал парфюм, тестировал ароматы и даже консультировался с продавцом, однако определившись с выбором, извлек флакон из упаковки, спрятал его в рукав и покинул торговый зал, - рассказали в полиции.

К еще одной краже оказался причастен 30-летний мужчина.

- Не привлекая внимания, он отклеил антикражный магнит с упаковки духов и вынес его из магазина. На улице он заметил патруль полиции и, пытаясь избавиться от улик, выбросил флакон в ближайшую мусорную урну, - добавили в МВД.

Напомним, что накануне полиции попался 15-летний школьник, который украл туалетную воду стоимостью 17 тысяч. Похищенные духи он сразу перепродал случайным прохожим.

Фото: freepik

Теги
кража

Все новости

В Бурятии осудили вымогателя из Тюменской области
23.01.2026 в 16:54
В Бурятии насмерть замерзла 22-летняя девушка
23.01.2026 в 16:28
В Бурятии ветеран убил жену и снова попросился на СВО
23.01.2026 в 16:16
Уральская компания «кинула» Бурятию
23.01.2026 в 16:10
В Улан-Удэ участились кражи в магазинах парфюмерии
23.01.2026 в 16:06
В пригороде Улан-Удэ «вакуумка» снесла светофор
23.01.2026 в 14:36
Улан-удэнец незаконно превратил свой гараж в автомойку
23.01.2026 в 13:29
За медленную газификацию Читы осудили новосибирца
23.01.2026 в 13:18
В Бурятии в кювет съехала маршрутка с девятью пассажирами
23.01.2026 в 12:37
В Улан-Удэ у строителей нацмузея нашли много нарушений
23.01.2026 в 12:22
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Бурятии осудили вымогателя из Тюменской области
Он с приятелем пытался обобрать вахтовика в поезде
23.01.2026 в 16:54
Уральская компания «кинула» Бурятию
Организация не выполнила свои обязательства
23.01.2026 в 16:10
Улан-удэнец незаконно превратил свой гараж в автомойку
Профильный комитет администрации города подал на мужчину в суд
23.01.2026 в 13:29
За медленную газификацию Читы осудили новосибирца
Мошенник опустошил нацпроект «Экология» на 49 миллионов рублей
23.01.2026 в 13:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru