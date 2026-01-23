Уральская компания «кинула» Бурятию

Бурятское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Уральская торгово-промышленная компания». С таким обращением обратилось Управление ЖКХ и муниципального имущества администрации Муйского района.

Как стало известно, в марте 2025 года компания заключила с муниципальным образованием контракт на изготовление и установку ограждения для детской площадки в Таксимо. Однако к выполнению работ так и не приступила.

«После включения в реестр подрядчик в течение двух лет не сможет участвовать в госзакупках», - отметили в антимонопольной службе.