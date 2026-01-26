Вопрос: «На какой срок можно оформить временную прописку?»

Олег Т.

Регистрацию по месту пребывания еще называют временной регистрацией. Ее можно оформить одновременно с регистрацией по месту жительства - пропиской. Это необходимо при проживании более 90 дней не по месту постоянной регистрации в другом регионе.

Для временной регистрации штамп в паспорте не проставляется, а выдается свидетельство - бумажное или электронное.

Временная регистрация оформляется на определенный срок. Ограничений для него в законе нет. Это может быть, например, месяц, год, 5 лет или больше. Ограничение может быть предусмотрено в конкретной жизненной ситуации. Например, при оформлении временной регистрации в арендованном жилье или по соцнайму — сроками действия договора.

Как указать срок регистрации на Госуслугах:

- при оформлении временной регистрации через Госуслуги можно выбрать период из предлагаемых значений: полгода, 1 год, 2 года, 5 лет.;

- или указать дату окончания регистрации на свое усмотрение.

При оформлении электронного свидетельства посещать МВД не требуется. Документ с подтверждением регистрации придет в личный кабинет в течение 6 рабочих дней.

Если временная регистрация закончилась, то можно подать заявление для регистрации на новый срок.