Прощение долга по ипотеке
Вопрос: «Что делать, если нечем платить ипотеку?»
Дамдин Ц.
Рост расходов, непредвиденные жизненные обстоятельства и снижение доходов приводят к просрочкам и увеличивают риск потери жилья. Если с Вами произошла такая ситуация, то в первую очередь нужно связаться с банком. Важно не скрываться от кредитора. Чем раньше Вы сообщите о проблеме, тем выше шансы сохранить жилье.
Как объяснить ситуацию и сохранить доверие:
1. Расскажите о причинах ухудшения платежеспособности: потеря работы, болезнь, декрет, снижение дохода.
2. Подчеркните намерение решать проблему и активно искать выход.
3. Не уклоняйтесь от контактов - банки ценят открытость.
Для подтверждения сложного материального положения необходимы:
- справка о доходах за последние 3-6 месяцев;
- уведомление о сокращении или приказ об увольнении;
- больничный лист, подтверждающий временную нетрудоспособность;
- справки о декрете или уходе за ребенком (при необходимости);
- другие доказательства изменения ситуации (например, справка из службы занятости).
Банк на основании заявления и собранных документов рассматривает возможность предоставления реструктуризации ипотеки, ипотечных каникул или других мер поддержки.
Сегодня существует ряд официальных инструментов поддержки заемщиков:
- ипотечные каникулы: временная приостановка или снижение платежей на срок до 6 месяцев по уважительным причинам;
- реструктуризация долга: банк изменяет условия кредита - увеличивает срок, снижает ежемесячный платеж, временно уменьшает нагрузку;
- рефинансирование: получение нового кредита под более низкий процент для погашения текущей ипотеки, что позволяет платить меньше или долгосрочнее.
- продажа жилья: если ситуация совсем критичная, можно договориться с банком о продаже квартиры по рыночной цене, чтобы избежать потерь на торгах с пониженной стоимостью;
- прощение долга: банк может простить долг в одностороннем порядке согласно статье 415 ГК РФ. Частичное или полное списание ипотечного долга может происходить, например, по государственным программам, которые помогают определенным категориям заемщиков, например, многодетным семьям
- банкротство: крайняя мера, когда все другие способы исчерпаны; процедура может защитить жилье, но она сложна и требует судебного решения.
Ипотечное жилье можно сохранить при условии, что оно является единственным, а кредит погашается третьим лицом или есть мировое соглашение с банком. Ранее при банкротстве ипотечное жилье подлежало реализации с торгов, а должник освобождался лишь от части долгов. По новой редакции закона, если квартира является единственным жилым помещением для заемщика и его семьи, она не изымается. Процедура не накладывает ограничения на дальнейшее кредитование; спустя пять лет после завершения банкротства можно вновь получить ипотеку или другой кредит, указав факт банкротства в анкете.