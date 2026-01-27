Общество 27.01.2026 в 09:00

Прощение долга по ипотеке

Как его получить?
Прощение долга по ипотеке
Вопрос: «Что делать, если нечем платить ипотеку?» 

Дамдин Ц.

Рост расходов, непредвиденные жизненные обстоятельства и снижение доходов приводят к просрочкам и увеличивают риск потери жилья. Если с Вами произошла такая ситуация, то в первую очередь нужно связаться с банком. Важно не скрываться от кредитора. Чем раньше Вы сообщите о проблеме, тем выше шансы сохранить жилье.

Как объяснить ситуацию и сохранить доверие:

1.   Расскажите о причинах ухудшения платежеспособности: потеря работы, болезнь, декрет, снижение дохода.

2.   Подчеркните намерение решать проблему и активно искать выход.

3.   Не уклоняйтесь от контактов - банки ценят открытость.

Для подтверждения сложного материального положения необходимы:

- справка о доходах за последние 3-6 месяцев;

- уведомление о сокращении или приказ об увольнении;

- больничный лист, подтверждающий временную нетрудоспособность;

- справки о декрете или уходе за ребенком (при необходимости);

- другие доказательства изменения ситуации (например, справка из службы занятости).

Банк на основании заявления и собранных документов рассматривает возможность предоставления реструктуризации ипотеки, ипотечных каникул или других мер поддержки.

Сегодня существует ряд официальных инструментов поддержки заемщиков:

- ипотечные каникулы: временная приостановка или снижение платежей на срок до 6 месяцев по уважительным причинам;

- реструктуризация долга: банк изменяет условия кредита - увеличивает срок, снижает ежемесячный платеж, временно уменьшает нагрузку;

- рефинансирование: получение нового кредита под более низкий процент для погашения текущей ипотеки, что позволяет платить меньше или долгосрочнее.

- продажа жилья: если ситуация совсем критичная, можно договориться с банком о продаже квартиры по рыночной цене, чтобы избежать потерь на торгах с пониженной стоимостью;

- прощение долга: банк может простить долг в одностороннем порядке согласно статье 415 ГК РФ. Частичное или полное списание ипотечного долга может происходить, например, по государственным программам, которые помогают определенным категориям заемщиков, например, многодетным семьям

- банкротство: крайняя мера, когда все другие способы исчерпаны; процедура может защитить жилье, но она сложна и требует судебного решения.

Ипотечное жилье можно сохранить при условии, что оно является единственным, а кредит погашается третьим лицом или есть мировое соглашение с банком. Ранее при банкротстве ипотечное жилье подлежало реализации с торгов, а должник освобождался лишь от части долгов. По новой редакции закона, если квартира является единственным жилым помещением для заемщика и его семьи, она не изымается. Процедура не накладывает ограничения на дальнейшее кредитование; спустя пять лет после завершения банкротства можно вновь получить ипотеку или другой кредит, указав факт банкротства в анкете.

 

