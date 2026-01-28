Порча дверцы чужой машины

Вопрос: «Ребенок соседа, когда выходил из машины, поцарапал дверь моей машины. Сосед сказал, что его вины здесь нет. Что делать в таком случае?»

Вячеслав М.

Согласно действующим правовым подходам, не имеет значения, ехал автомобиль или стоял. Если водитель недосмотрел на парковке и повредил чужое авто хотя бы дверью, он виноват. Причем на практике водитель отвечает и за пассажиров, неосторожно распахнувших двери. Согласно главе 12 Правил дорожного движения, которая посвящена требованиям к остановке и стоянке, посадка и высадка пассажира или водителя также относятся к движению.

Водителя, поцарапавшего дверью чужое и уехавшего с места происшествия, могут даже лишить прав. Принципиальный момент: водитель, неудачно открывший дверь, не может оправдываться, что ничего не заметил. Если уедет - рискует на время оказаться в пешеходах.

Каждый водитель всегда чувствует, что его дверь коснулась чужой машины:

- если другому авто в результате нанесена даже слабая царапина, то де-юре это ДТП, которое надо оформлять.

- возможно, водителю кажется, что нет никаких повреждений. Однако в данной ситуации это решать не ему. В любом случае нужно вызывать сотрудников ГИБДД и оформить ДТП.

