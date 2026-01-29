Общество 29.01.2026 в 09:00

Выход из декрета ранее установленного срока

Может ли отказать работодатель?
Выход из декрета ранее установленного срока
Вопрос: «Моему сыну сейчас один год. Уже хочу выйти из декретного отпуска. Может ли работодатель мне отказать в этом?»

Мария В.

В отпуске по уходу за ребенком можно находиться до исполнения ребенку 3 лет. Или прервать по своему желанию и вернуться на рабочее место.

Вот что нужно учесть при досрочном выходе из такого отпуска:

1. Когда работница подала заявление о досрочном выходе, работодатель не вправе отказать. Даже если на этом месте работает другой сотрудник.

2. Мама может выбрать полное или неполное рабочее время. Выплата ежемесячного пособия по уходу до 1,5 лет сохранится даже при полной занятости.

3.  Женщине с ребенком до 1,5 лет положены оплачиваемые перерывы на кормление - не менее 30 минут за каждые 3 часа работы. При дистанционной работе - тоже. Это время можно перенести на начало или конец рабочего дня, чтобы он был короче.

4. Когда отпуск по уходу прерван, а ребенок заболел, оформляется больничный лист. В этом случае во время болезни выплачивают 2 пособия - по уходу и по нетрудоспособности.

5. Если ребенку еще не исполнилось 3 года, и мама передумала работать, она может снова уйти в отпуск по уходу за этим же ребенком.

6. Если мама уходит в отпуск по беременности и родам, когда отпуск по уходу за старшим ребенком не закончился, нужно выбрать одно из двух пособий. Если она выберет пособие по беременности и родам, пособие по уходу за старшим ребенком до 1,5 лет за этот не выплачивается.

7. Когда родился младший, а старшему еще нет полутора лет, пособие по уходу можно получать на двоих детей.

