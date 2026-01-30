Плата за холодную воду без счетчика
Вопрос: «Правда ли, что повысилась цена за использование холодной воды без счетчика без счетчика?»
Роман Евгеньевич К.
С 6 декабря 2025 года в России изменился порядок расчёта платы за холодное водоснабжение (ХВС) для жителей, у которых не установлены индивидуальные приборы учёта (ИПУ) или они вышли из строя. Правительство РФ утвердило повышение повышающего коэффициента с 1,5 до 3 на основании постановления от 25 ноября 2025 года №1871.Изменения отразились в квитанциях за декабрь.
Кого затронут новые правила:
- собственников жилых помещений, где не установлен ИПУ холодной воды, хотя техническая возможность для его установки есть;
- владельцев квартир, где ИПУ вышел из строя и не был своевременно заменён;
- тех, кто не прошёл поверку установленного счётчика в положенный срок;
- тех, кто не допускает представителей управляющей компании (УК) или ресурсоснабжающих организаций к снятию показаний или проверке пломб на ИПУ.
Суть изменений:
- при отсутствии ИПУ или его неисправности плата за ХВС теперь начисляется по нормативу потребления, увеличенному в 3 раза
(ранее - в 1,5 раза);
- стоимость одного кубометра воды остаётся прежней - изменяется только объём, за который производится оплата;
- повышающий коэффициент применяется только к холодному водоснабжению, на горячее водоснабжение и другие коммунальные услуги он не распространяется.