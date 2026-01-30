Плата за холодную воду без счетчика

Вопрос: «Правда ли, что повысилась цена за использование холодной воды без счетчика без счетчика?»

Роман Евгеньевич К.

С 6 декабря 2025 года в России изменился порядок расчёта платы за холодное водоснабжение (ХВС) для жителей, у которых не установлены индивидуальные приборы учёта (ИПУ) или они вышли из строя. Правительство РФ утвердило повышение повышающего коэффициента с 1,5 до 3 на основании постановления от 25 ноября 2025 года №1871.Изменения отразились в квитанциях за декабрь.

Кого затронут новые правила:

- собственников жилых помещений, где не установлен ИПУ холодной воды, хотя техническая возможность для его установки есть;

- владельцев квартир, где ИПУ вышел из строя и не был своевременно заменён;

- тех, кто не прошёл поверку установленного счётчика в положенный срок;

- тех, кто не допускает представителей управляющей компании (УК) или ресурсоснабжающих организаций к снятию показаний или проверке пломб на ИПУ.

Суть изменений:

- при отсутствии ИПУ или его неисправности плата за ХВС теперь начисляется по нормативу потребления, увеличенному в 3 раза

(ранее - в 1,5 раза);

- стоимость одного кубометра воды остаётся прежней - изменяется только объём, за который производится оплата;

- повышающий коэффициент применяется только к холодному водоснабжению, на горячее водоснабжение и другие коммунальные услуги он не распространяется.