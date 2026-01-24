Общество 24.01.2026 в 09:18

Владелец аэропорта «Байкал» построит новый терминал в Чите

Строительство начнётся уже в этом году
Текст: Иван Иванов
Владелец аэропорта «Байкал» построит новый терминал в Чите
Холдинг «Новапорт» намерен инвестировать 7,5 миллиарда рублей в строительство нового терминала аэропорта «Кадала» в городе Чита. Об этом сообщил руководитель сибирского кластера компании и генеральный директор аэропорта Толмачёво, Константин Фуряев, в пресс-центре ТАСС.

Новый аэровокзальный комплекс займет примерно около 9 тысяч квадратных метров и будет оснащён двумя современными телескопическими трапами, которые обеспечат комфортный и быстрый транспорт пассажиров внутри аэропорта. По словам Фуряева, этот проект является действительно важным и стратегическим для развития региона и для города Читы как значимого инфраструктурного объекта.

Проектная документация должна поступить в Главгосэкспертизу примерно в феврале 2026 года. Планируется получить положительное заключение в течение 2026 года, что даст возможность приступить к реализации проекта. Точные сроки начала строительных работ пока что не объявляются, так как они будут зависеть от результатов процедуры экспертизы и текущего состояния экономической ситуации в стране и на мировом рынке.

Реконструкция и развитие аэропорта «Кадала» реализуются в рамках федеральной программы «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», ориентированной на совершенствование инфраструктуры воздушных сообщений. Согласно прогнозам, благодаря развитию туристической инфраструктуры и реализации множества инвестиционных проектов, пассажиропоток аэропорта Читы к 2030 году достигнет около 1,2 миллиона человек в год, что значительно повысит транспортную доступность региона и улучшит его логистические возможности.

ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

