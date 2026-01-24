В Улан-Удэ на котельной «Юго-Западная» температура достигла нормы

На крупнейшей котельной Улан-Удэ «Юго-Западная» завершили регулировку работы оборудования. После кратковременных просадок температуру теплоносителя удалось выровнять до нормативного уровня в 94 градуса. Ранее один из шести котлоагрегатов был выведен на плановый ремонт, что привело к незначительному снижению температуры.Ситуация находилась на особом контроле Комитета городского хозяйства, который потребовал от энергетической компании ТГК-14 восстановить нормативные параметры в кратчайшие сроки.«Просим жителей отнестись с пониманием: в ближайшее время температурный режим в домах стабилизируется. Ситуация находится на контроле Комитета городского хозяйства», — сообщили в ведомстве.Котельная «Юго-Западная», построенная в 1987 году, является одной из самых мощных в столице Бурятии и сравнима по масштабам с ТЭЦ-2. Она обеспечивает теплом и горячей водой более 90 тысяч жителей 100-х микрорайонов Улан-Удэ. Сейчас из шести котлоагрегатов в работе находятся пять, а на котлоагрегате №3 продолжается ремонт топочного полотна. Мониторинг параметров теплоснабжения осуществляется в постоянном режиме.Фото: Комитет городского хозяйства Улан-Удэ