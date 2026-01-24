Общество 24.01.2026 в 15:20

Ветеран СВО из Бурятии поднимает село и вдохновляет молодежь своим блогом о ферме

Кавалер Ордена Мужества Михаил Жаркой, вернувшись с фронта, развивает хозяйство и ведет популярный телеграм-канал
Текст: Станислав Сергеев
Михаил Жаркой из Кяхтинского района, ветеран специальной военной операции и кавалер Ордена Мужества, стал примером для многих жителей Бурятии. Вернувшись домой, он не только продолжил работу на семейной ферме, но и запустил блог в Telegram, который стремительно набирает популярность и вдохновляет молодежь заниматься сельским хозяйством.

«Телефон всегда в кармане лежит, а интересного контента в деревне много. Надо немного по-другому взглянуть», - говорит Михаил. 

Идею вести блог ему подала жена. Его искренние истории о жизни в селе, трудностях и радостях фермерского труда нашли широкий отклик среди подписчиков, в том числе у молодых агроблогеров.

Несмотря на серьезное ранение, полученное весной 2025 года, мужчина активно развивает хозяйство. На ферме, где сейчас содержится 40 голов крупного рогатого скота и 20 лошадей, появился второй трактор и новый бык. Михаил готовится участвовать в грантовых конкурсах Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, чтобы расширить дело в рамках национального проекта.

«Когда меня ранили, осколок пролетел через весь мозг. Я осознал, что Бог меня для чего-то большего сберег. Не по вахтам ездить, а село поднимать», - делится ветеран. Его блог становится не просто хроникой фермерской жизни, а мотивирующим проектом, показывающим, что будущее - за развитием родной земли и личным вкладом в ее процветание.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

24.01.2026 в 15:20
