В райцентре в Бурятии второй месяц не работает общественный туалет

В селе Кырен Тункинского района посетовали на неработающий с декабря общественный туалет. Он расположен возле автовокзала, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

По словам местных жителей, в районный центр приезжают по делам люди из близлежащих населённых пунктов, поэтому клозет им крайне необходим.

В администрации района пояснили, что туалет вышел из строя из-за экстремально низкой температуры – промерзла водосточная система. Ремонт пообещали сделать в кратчайшие возможные сроки сразу после стабилизации погодных условий.