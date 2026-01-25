Общество 25.01.2026 в 09:51

В райцентре в Бурятии второй месяц не работает общественный туалет

Клозет вышел из строя из-за морозов
Текст: Карина Перова
Фото: Народный фронт в Бурятии

В селе Кырен Тункинского района посетовали на неработающий с декабря общественный туалет. Он расположен возле автовокзала, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

По словам местных жителей, в районный центр приезжают по делам люди из близлежащих населённых пунктов, поэтому клозет им крайне необходим.

В администрации района пояснили, что туалет вышел из строя из-за экстремально низкой температуры – промерзла водосточная система. Ремонт пообещали сделать в кратчайшие возможные сроки сразу после стабилизации погодных условий.

ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

