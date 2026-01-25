В Забайкалье частные клиники обвинили в дефиците врачей

На круглом столе по вопросам здравоохранения в Чите произошёл публичный конфликт между руководителем частной стоматологической клиники Екатериной Васильевой, руководством Читинской государственной медицинской академии и министром здравоохранения региона Оксаной Немакиной. Об этом сообщает chitamedia.su.

Васильева высказала мнение о недостаточной практике для студентов-стоматологов в ЧГМА.

Это вызвало сопротивление ректора Натальи Ларёвой и проректора Александра Мироманова, которые подчеркнули, что университет сотрудничает как с государственными, так и с частными клиниками.

Министр Немакина перевела обсуждение в плоскость кадрового дефицита, отметив, что частные клиники активно привлекают студентов, что затрудняет доступ к стоматологическим услугам для социально уязвимых групп населения.

"Пожилые люди, которые не могут позволить себе услуги платной стоматологии и обращаются в государственные клиники, сталкиваются с острой нехваткой специалистов в этой области. Потому что частные клиники разбирают, как горячие пирожки, этих студентов, тем самым лишая возможности огромного класса населения получить доступную качественную стоматологию", — заявила Немакина.