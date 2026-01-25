В Бурятии баянгольцы избавились от свалки из рогов и копыт

Жители села Баянгол Баргузинского района Бурятии очистили земли от биологического мусора. Напомним, ранее по степи раскидали не только бытовые отходы, но и рога, шкуры и копыта животных. Все это требует особого обращения в утилизации.

Недавно на участке провели уборку. Глава и сотрудники сельского поселения собрали останки павшего скота и складировали в биотермическую яму.

Чтобы избежать подобной ситуации, сельчанам рассказали, как перемещать и утилизировать биологические отходы. Также специалисты установили предупреждающие таблички в местах, где ранее находили несанкционированный мусор.