В Бурятии определили лучший отдел МВД

Учитывалась работа за 2025 год
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Марины Савельевой

В Бурятии определили лучший отдел МВД. Коллективы оценивали по результатам оперативно-служебной деятельности за 2025 год.

В итоге первое место занял ОМВД по Бичурскому району. За высокие показатели правоохранителям вручили служебный автомобиль.

«Поздравляю весь коллектив в лице начальника отдела Богидаева Павла Викторовича. Желаю дальнейших успехов в деятельности, направленной на снижение уровня преступности в нашем районе», - прокомментировала глава Бичурского района Марина Савельева.

Ранее «Номер один» сообщал, что в республике определили лучшую прокуратуру.

