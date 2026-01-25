Общество 25.01.2026 в 12:42

В Монголии удвоилось число верблюдов

Президент страны взял размножение скота под свой контроль
Текст: Иван Иванов
В Монголии удвоилось число верблюдов
Фото: архив «Номер один»

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провёл рабочую поездку в аймаках Мандалговь и Дундговь, где принял участие в пятой Национальной конференции верблюдоводов и встретился с местными жителями и животноводами. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».

На открытии конференции он выразил признательность скотоводам, особенно верблюдоводам, за сохранение и развитие традиционных методов и знаний, что способствовало росту численности верблюдов. За двадцать лет их количество удвоилось с 254 тысяч до 501 тысячи голов благодаря усердию и профессионализму.

Президент подчеркнул важность двугорбого монгольского верблюда, который с древних времён занимает особое место в культуре и духовной жизни народа — его образ закреплён в сказаниях, легендах и песнях.

Он отметил, что роль верблюдоводов, а также сотрудничество государства, бизнеса и сообщества животноводов, являются ключевыми для повышения рентабельности верблюдоводства, расширения перерабатывающих мощностей и увеличения доходов.

В рамках программ "Белое золото" и "Продовольственная революция" реализуются меры по развитию переработки верблюжьей шерсти, которая сравнима по качеству с козьим кашемиром, а изделия из неё пользуются спросом на международных рынках.

На конференции обсуждались темы сохранения традиций верблюдоводства, борьба с изменениями климата и опустыниванием, а также защита культурного наследия. 19 верблюдоводов были удостоены звания "Герой труда".

На данный момент в мире более 2 миллионов двугорбых верблюдов, из которых около 500 тысяч — в Монголии, что составляет более четверти мировой популяции.

 

