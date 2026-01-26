Общество 26.01.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 26 января 2026 года

Астрологические советы для каждого знака зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 26 января 2026 года

ОВЕН

День подойдет для решения бытовых вопросов и мелких домашних дел. Воздержитесь от поспешных решений и рискованных шагов. Лучший способ провести этот день — отдохнуть душой и телом.

 

ТЕЛЕЦ

Вас ждут приятные встречи и общение с друзьями. Этот день хорош для новых знакомств и укрепления старых связей. Возможно, появится интересная идея, которую захочется воплотить в жизнь.

 

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте внимательнее к мелочам и следите за деталями. Сегодня важно проявлять терпение и осторожность. Хорошее настроение и оптимизм помогут вам справиться с любыми трудностями.

 

РАК

Постарайтесь избегать конфликтов и напряженных ситуаций. Лучше посвятите день саморазвитию и отдыху. Медитация или прогулка на свежем воздухе помогут восстановить силы.

 

ЛЕВ

Отличный день для творчества и самовыражения. Если давно хотели заняться каким-то хобби или начать новый проект — самое время приступить. Общайтесь больше с близкими людьми.

 

ДЕВА

Наступил удачный период для завершения начатых ранее проектов. Ваша организованность и ответственность будут оценены окружающими. Поддерживайте позитивный настрой.

 

ВЕСЫ

День подходит для размышлений и планирования будущего. Попробуйте проанализировать свою жизнь и определить цели на ближайшее будущее. Может появиться шанс изменить что-то важное.

 

СКОРПИОН

Важный день для карьеры и финансов. Уделите внимание работе и делам, связанным с деньгами. Возможны новые перспективы и выгодные предложения.

 

СТРЕЛЕЦ

Время проявить активность и энергичность. Больше двигайтесь, занимайтесь спортом, общайтесь с интересными людьми. Это принесет радость и зарядит энергией на всю неделю вперед.

 

КОЗЕРОГ

Идеальное время для отдыха и восстановления сил. Займитесь любимым делом, уделите внимание своему здоровью. Помните, ваше самочувствие влияет на продуктивность.

 

ВОДОЛЕЙ

Ожидайте интересных предложений и неожиданных поворотов судьбы. Примите участие в общественных мероприятиях, будьте открыты новым знакомствам и впечатлениям.

 

РЫБЫ

Ваш внутренний мир богат впечатлениями и эмоциями, поэтому дайте волю своей фантазии и творчеству. Хорошо провести день в кругу семьи и друзей.

Фото: freepik

Теги
гороскоп

Все новости

В УФСИН по Бурятии шутят лучше всех в России
25.01.2026 в 17:03
В Бурятии сложилась критическая ситуация с износом электрических сетей
25.01.2026 в 15:51
В Бурятии начали проверку по факту смертельного пожара на станции Кижа
25.01.2026 в 15:45
В Бурятии на пожаре погиб 68-летний мужчина
25.01.2026 в 14:13
Школьники Улан-Удэ вернутся за парты
25.01.2026 в 14:02
Плата за пользование холодной водой без счётчика вырастет вдвое
25.01.2026 в 13:08
В Монголии удвоилось число верблюдов
25.01.2026 в 12:42
В Бурятии к 2029 году обещают открыть курорт за 1,5 млрд рублей
25.01.2026 в 11:40
Гиревики из Бурятии блеснули на чемпионате ВВО
25.01.2026 в 11:12
В Бурятии определили лучший отдел МВД
25.01.2026 в 10:40
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
Жители Бурятии готовы завалить строителей исками
Строительный рынок республики рискует утонуть в штрафах
26.01.2026 в 06:00
В УФСИН по Бурятии шутят лучше всех в России
Команда успешно дебютировала на Кубке КВН
25.01.2026 в 17:03
В Бурятии сложилась критическая ситуация с износом электрических сетей
Энергетики просят в долг 30 миллиардов рублей, чтобы избежать банкротства
25.01.2026 в 15:51
Школьники Улан-Удэ вернутся за парты
Лютые морозы отступили
25.01.2026 в 14:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru